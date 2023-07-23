Экс-полковник США Уилкерсон допустил, что НАТО начнёт распадаться через год из-за Украины
Об этом бывший полковник сказал в интервью Going Underground.
«Пройдёт... может быть, 12—15 месяцев, мы увидим, что НАТО начнёт распадаться», — цитирует Уилкерсона РИА Новости.
Как отметил эксперт, такая ситуация возможна, если конфликт на Украине затянется, а Соединённые Штаты не примут мер по его урегулированию.
Ранее стало известно, что из-за военной поддержки Украины оборонная промышленность Европы оказалась в плачевном состоянии.