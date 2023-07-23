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Экс-полковник США Уилкерсон допустил, что НАТО начнёт распадаться через год из-за Украины

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Бывший руководитель аппарата экс-госсекретаря США Колина Пауэлла полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон предположил, что Североатлантический альянс начнёт распадаться через год, если украинский конфликт не завершится в ближайшее время.

Об этом бывший полковник сказал в интервью Going Underground.

«Пройдёт... может быть, 12—15 месяцев, мы увидим, что НАТО начнёт распадаться», — цитирует Уилкерсона РИА Новости.

Как отметил эксперт, такая ситуация возможна, если конфликт на Украине затянется, а Соединённые Штаты не примут мер по его урегулированию.

Ранее стало известно, что из-за военной поддержки Украины оборонная промышленность Европы оказалась в плачевном состоянии.

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