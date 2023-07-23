Экс-полковник США Уилкерсон допустил, что НАТО начнёт распадаться через год из-за Украины

Бывший руководитель аппарата экс-госсекретаря США Колина Пауэлла полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон предположил, что Североатлантический альянс начнёт распадаться через год, если украинский конфликт не завершится в ближайшее время.