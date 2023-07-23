Экс-глава Минобороны Греции призвал попросить у России самолёты для тушения лесных пожаров

Бывший глава Минобороны Греции Панос Камменос призвал власти попросить у России самолёты для тушения лесных пожаров.

Об этом он написал в Twitter.

«Без «Бериева» ничего не получается. Давайте склоним голову и попросим сейчас помощи», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что из-за сильных лесных пожаров на острове Родос из районов, которым угрожает огонь, эвакуируют 30 тыс. человек.

Российское посольство на данный момент не получало обращений от туристов из России в связи с лесным пожаром на Родосе.