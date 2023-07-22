Захарова: всё указывает на то, что атака на журналистов не была случайной
- РИА Новости
«Всё указывает на то, что атака на журналистскую группу была осуществлена неслучайно», — сказала она.
Дипломат подчеркнула, что журналисты собирали материалы для репортажа об обстрелах ВСУ населённых пунктов запрещёнными во многих странах мира кассетными боеприпасами.
В Министерстве обороны России ранее уточнили, что журналист Ростислав Журавлёв погиб в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.
Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян выразила соболезнования в связи с гибелью военкора РИА Новости.