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Захарова: всё указывает на то, что атака на журналистов не была случайной

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Обстоятельства атаки на группу журналистов в Запорожской области говорят о том, что она была неслучайной, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: всё указывает на то, что атака на журналистов не была случайной
  • РИА Новости

«Всё указывает на то, что атака на журналистскую группу была осуществлена неслучайно», — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что журналисты собирали материалы для репортажа об обстрелах ВСУ населённых пунктов запрещёнными во многих странах мира кассетными боеприпасами.

В Министерстве обороны России ранее уточнили, что журналист Ростислав Журавлёв погиб в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян выразила соболезнования в связи с гибелью военкора РИА Новости.

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