Посла России вызвали в МИД Польши
- РИА Новости
«В субботу в 10:00 (11:00 мск) в МИД в срочном порядке был вызван посол России», — цитирует его ТАСС.
По его словам, посол был вызван в связи с заявлениями президента России Владимира Путина и другими недружественными действиями России против польской стороны.
Яблоньский также добавил, что встреча была очень короткой.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что российского посла в Варшаве вызовут в МИД.
21 июля Путин назвал целью создания польско-литовско-украинского соединения оккупацию Украины.