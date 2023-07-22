Посла России вызвали в МИД Польши

Заместитель польского министра иностранных дел Павел Яблоньский заявил Польскому агентству печати, что посла России в республике Сергея Андреева вызвали в польский МИД из-за слов президента России Владимира Путина о Польше.

«В субботу в 10:00 (11:00 мск) в МИД в срочном порядке был вызван посол России», — цитирует его ТАСС.

По его словам, посол был вызван в связи с заявлениями президента России Владимира Путина и другими недружественными действиями России против польской стороны.

Яблоньский также добавил, что встреча была очень короткой.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что российского посла в Варшаве вызовут в МИД.

21 июля Путин назвал целью создания польско-литовско-украинского соединения оккупацию Украины.