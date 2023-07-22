Премьер Польши Моравецкий: посла России вызовут в МИД страны из-за слов Путина о роли Сталина

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызовут в МИД республики из-за слов президента России Владимира Путина о роли Советского Союза и Иосифа Сталина в восстановлении польской государственности.

Об этом он написал в Twitter.

При этом Моравецкий назвал Сталина «военным преступником, виновным в смерти сотни тысяч поляков».

«Историческая правда не обсуждается. Посол России будет вызван в МИД», — заявил премьер-министр.

Ранее Путин назвал целью создания польско-литовско-украинского соединения оккупацию Украины.

Также, по его словам, Западу не хватает украинского «пушечного мяса», он задумывается о литовцах и поляках.