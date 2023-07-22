Премьер Польши Моравецкий: посла России вызовут в МИД страны из-за слов Путина о роли Сталина
Об этом он написал в Twitter.
При этом Моравецкий назвал Сталина «военным преступником, виновным в смерти сотни тысяч поляков».
«Историческая правда не обсуждается. Посол России будет вызван в МИД», — заявил премьер-министр.
Ранее Путин назвал целью создания польско-литовско-украинского соединения оккупацию Украины.
Также, по его словам, Западу не хватает украинского «пушечного мяса», он задумывается о литовцах и поляках.