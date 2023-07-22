Слуцкий: Зеленский признал ответственность за государственный терроризм
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Зеленский признал ответственность за государственный терроризм», — говорится в сообщении.
По словам Слуцкого, Крымский мост является для Киева военной целью, которая должна быть «нейтрализована».
Кроме того, глава ЛДПР отметил, что украинский президент получает «индульгенцию и средства на убийства мирных жителей» от своих американских и западных «хозяев».
Ранее Зеленский назвал Крымский мост целью, которая должна быть нейтрализована.
Также спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что за организацией теракта на Крымском мосту стоит лично Зеленский.