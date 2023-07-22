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Слуцкий: Зеленский признал ответственность за государственный терроризм

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Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что украинский президент Владимир Зеленский словами о «нейтрализации» Крымского моста признал ответственность за государственный терроризм.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Зеленский признал ответственность за государственный терроризм», — говорится в сообщении.

По словам Слуцкого, Крымский мост является для Киева военной целью, которая должна быть «нейтрализована».

Кроме того, глава ЛДПР отметил, что украинский президент получает «индульгенцию и средства на убийства мирных жителей» от своих американских и западных «хозяев».

Ранее Зеленский назвал Крымский мост целью, которая должна быть нейтрализована.

Также спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что за организацией теракта на Крымском мосту стоит лично Зеленский.

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