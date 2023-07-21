Глава МИД ПМР: Приднестровье видит угрозы со стороны Украины

Непризнанная Приднестровская Молдавская республика делает всё для предотвращения угроз со стороны Украины, риски существуют.

Об этом заявил глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев в эфире телеканала «Россия 24».

«Приднестровье прилагает максимальные усилия для того, чтобы обеспечить мир и безопасность, стабильность, чтобы предотвратить возможные угрозы со стороны Украины. К сожалению, риски есть», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава непризнанной республики Вадим Красносельский заявил, что власти Приднестровья обеспокоены поставками оружия Молдавии.