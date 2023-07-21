Глава МИД ПМР: Приднестровье видит угрозы со стороны Украины
- Gettyimages.ru
- © picture alliance
Об этом заявил глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев в эфире телеканала «Россия 24».
«Приднестровье прилагает максимальные усилия для того, чтобы обеспечить мир и безопасность, стабильность, чтобы предотвратить возможные угрозы со стороны Украины. К сожалению, риски есть», — цитирует его ТАСС.
Ранее глава непризнанной республики Вадим Красносельский заявил, что власти Приднестровья обеспокоены поставками оружия Молдавии.