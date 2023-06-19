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Красносельский: власти Приднестровья тревожат поставки оружия Молдавии

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Власти Приднестровья обеспокоены поставками оружия Молдавии, сообщил глава непризнанной республики Вадим Красносельский.
Красносельский: власти Приднестровья тревожат поставки оружия Молдавии
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«Конечно, тревожит. Надо быть всё-таки объективным и понимать, что ввоз вооружений связан не только с войной 1992 года. И не столько даже с Приднестровьем, сколько с общей напряжённой геополитической обстановкой вокруг нас, с боевыми действиями на территории Украины», — сказал он в беседе с журналистами.

По его словам, на это нужно обращать внимание, следует анализировать, какие вооружения поступают армии Молдавии — «оборонительные, наступательные, летальные, нелетальные и так далее».

«Конечно, мы должны думать о своих вооружённых силах, о своей боеготовности и о том, как мы будем себя защищать. Мы не агрессоры. Я об этом не раз говорил. Мы не угрожаем ни Украине, ни Молдове. Мы, конечно, должны себя защитить. Защитим. Такого, как было в 1992 году, не будет», — цитирует его пресс-служба.

1 июня глава польского Министерства внутренних дел Мариуш Каминьский заявил, что власти Польши отправили в Молдавию шесть грузовых самолётов с оружием и боеприпасами для полиции на фоне «попыток внутренней дестабилизации».

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