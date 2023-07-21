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Алжир является кандидатом в акционеры банка развития БРИКС с долей в $1,5 млрд

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Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил в интервью китайскому каналу CCTV, что алжирская сторона подала заявку на вступление в состав акционеров Нового банка развития (НБР), созданного странами — членами межгосударственного объединения БРИКС.
Алжир является кандидатом в акционеры банка развития БРИКС с долей в $1,5 млрд
  • РИА Новости
  • © Антон Денисов

Об этом сообщает информационный портал Anadolu.

Данное заявление Теббун сделал после завершения государственного визита в Китай, где он провёл переговоры с представителями руководства страны, включая председателя КНР Си Цзиньпина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна.

По словам президента, Алжир является кандидатом в акционеры НБР БРИКС с предполагаемой долей в $1,5 млрд.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что бразильская сторона намерена поднять вопрос об отказе от доллара в межгосударственных расчётах на саммите БРИКС.

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