МИД Швеции: акт исламофобии в Стокгольме не отражает точку зрения правительства

Акт исламофобии в Стокгольме не отражает точку зрения шведского правительства.

Об этом сообщил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём.

«Этот акт исламофобии не отражает точку зрения правительства Швеции», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что иракский премьер Мухаммед ас-Судани потребовал от посла Швеции в Багдаде Джессики Свардстрём покинуть страну.

Совет представителей Ирака поддержал решение правительства о высылке посла Швеции.

Также правительство Ирака сообщило Швеции о намерении разорвать отношения при повторном сожжении Корана.