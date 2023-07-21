Узнать больше

МИД Швеции: акт исламофобии в Стокгольме не отражает точку зрения правительства

Короткая ссылка
Акт исламофобии в Стокгольме не отражает точку зрения шведского правительства.
МИД Швеции: акт исламофобии в Стокгольме не отражает точку зрения правительства
  • Gettyimages.ru
  • © Murat Taner

Об этом сообщил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём.

«Этот акт исламофобии не отражает точку зрения правительства Швеции», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что иракский премьер Мухаммед ас-Судани потребовал от посла Швеции в Багдаде Джессики Свардстрём покинуть страну.

Совет представителей Ирака поддержал решение правительства о высылке посла Швеции.

Также правительство Ирака сообщило Швеции о намерении разорвать отношения при повторном сожжении Корана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить