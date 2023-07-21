МИД Швеции: акт исламофобии в Стокгольме не отражает точку зрения правительства
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Об этом сообщил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём.
«Этот акт исламофобии не отражает точку зрения правительства Швеции», — цитирует его ТАСС.
Ранее стало известно, что иракский премьер Мухаммед ас-Судани потребовал от посла Швеции в Багдаде Джессики Свардстрём покинуть страну.
Совет представителей Ирака поддержал решение правительства о высылке посла Швеции.
Также правительство Ирака сообщило Швеции о намерении разорвать отношения при повторном сожжении Корана.