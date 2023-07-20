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Власти Ирака сообщили Швеции о намерении разорвать отношения при повторном сожжении Корана

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Правительство Ирака проинформировало Швецию о намерении разорвать отношения в случае повторения акции с сожжением Корана.
Власти Ирака сообщили Швеции о намерении разорвать отношения при повторном сожжении Корана
  • AP
  • © Hadi Mizban

Об этом сообщили в пресс-службе иракского премьер-министра Мухаммада ас-Судани.

«Правительство Ирака подтверждает, что оно по дипломатическим каналам проинформировало правительство Швеции о намерении разорвать дипломатические отношения со Швецией в случае повторения инцидента с сожжением Корана на её территории и разрешения на это под предлогом свободы слова», — приводит заявление ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал сожжение Корана в Швеции словами «Петра I на них не хватает».

Официальный представитель МИД Ирака Ахмед ас-Саххаф заявил, что власти страны требуют от правительства Швеции выдачи иракского иммигранта, совершившего в Стокгольме акт публичного сожжения Корана.

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