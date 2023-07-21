Рябков: Россия не готова вести диалог о контроле над вооружениями в предлагаемом США ключе

Россия не будет вести диалог по контролю над вооружениями в предлагаемом Соединёнными Штатами ключе. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Я хотел бы сказать, что на такой основе, которую предлагают сейчас американцы, мы вести этот диалог не готовы и не будем», — приводит ТАСС его слова.

Рябков добавил, что Вашингтон игнорирует ряд ключевых моментов во всей этой конфигурации.

Ранее в Госдепе сообщили, что Соединённые Штаты хотят диалога с Россией по нераспространению, но подходящие для его начала условия ещё не созданы.