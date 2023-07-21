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Рябков: Россия не готова вести диалог о контроле над вооружениями в предлагаемом США ключе

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Россия не будет вести диалог по контролю над вооружениями в предлагаемом Соединёнными Штатами ключе. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
Рябков: Россия не готова вести диалог о контроле над вооружениями в предлагаемом США ключе
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Я хотел бы сказать, что на такой основе, которую предлагают сейчас американцы, мы вести этот диалог не готовы и не будем», — приводит ТАСС его слова.

Рябков добавил, что Вашингтон игнорирует ряд ключевых моментов во всей этой конфигурации.

Ранее в Госдепе сообщили, что Соединённые Штаты хотят диалога с Россией по нераспространению, но подходящие для его начала условия ещё не созданы.

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