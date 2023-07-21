Рябков: Россия не готова вести диалог о контроле над вооружениями в предлагаемом США ключе
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«Я хотел бы сказать, что на такой основе, которую предлагают сейчас американцы, мы вести этот диалог не готовы и не будем», — приводит ТАСС его слова.
Рябков добавил, что Вашингтон игнорирует ряд ключевых моментов во всей этой конфигурации.
Ранее в Госдепе сообщили, что Соединённые Штаты хотят диалога с Россией по нераспространению, но подходящие для его начала условия ещё не созданы.