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Зампостпреда КНР в ООН призвал Россию и Украину как можно скорее возобновить переговоры

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Заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан призвал Россию и Украину как можно скорее возобновить переговоры по урегулированию кризиса.
Зампостпреда КНР в ООН призвал Россию и Украину как можно скорее возобновить переговоры
  • Gettyimages.ru
  • © John Lamparski

Об этом он заявил во время заседания Совета Безопасности ООН.

По его словам, основополагающим способом урегулирования гуманитарной ситуации на Украине является поиск политического решения украинского вопроса.

«Китай в очередной раз призывает стороны возобновить мирные переговоры как можно скорее», — отметил дипломат.

Также он обратился к мировому сообществу с призывом создать условия для этого.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявила об отсутствии предпосылок для переговоров России и Украины.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что условия для переговоров с Украиной должны созреть.

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