Зампостпреда КНР в ООН призвал Россию и Украину как можно скорее возобновить переговоры
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Об этом он заявил во время заседания Совета Безопасности ООН.
По его словам, основополагающим способом урегулирования гуманитарной ситуации на Украине является поиск политического решения украинского вопроса.
«Китай в очередной раз призывает стороны возобновить мирные переговоры как можно скорее», — отметил дипломат.
Также он обратился к мировому сообществу с призывом создать условия для этого.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявила об отсутствии предпосылок для переговоров России и Украины.
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что условия для переговоров с Украиной должны созреть.