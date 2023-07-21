Зампостпреда КНР в ООН призвал Россию и Украину как можно скорее возобновить переговоры

Заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан призвал Россию и Украину как можно скорее возобновить переговоры по урегулированию кризиса.

Об этом он заявил во время заседания Совета Безопасности ООН.

По его словам, основополагающим способом урегулирования гуманитарной ситуации на Украине является поиск политического решения украинского вопроса.

«Китай в очередной раз призывает стороны возобновить мирные переговоры как можно скорее», — отметил дипломат.

Также он обратился к мировому сообществу с призывом создать условия для этого.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявила об отсутствии предпосылок для переговоров России и Украины.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что условия для переговоров с Украиной должны созреть.