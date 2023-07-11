Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила об отсутствии предпосылок для переговоров России и Украины.

Об этом спикер Совфеда сказала журналистам в ходе визита в Пекин.

Она отметила, что российская сторона реалистично оценивает ситуацию.

По её словам, для начала мирного диалога нужны политическая воля, реализм и самостоятельность.

«Ничего этого мы не видим на Украине. К большому сожалению, сегодня мы не видим ни малейших предпосылок для мирных переговоров», — сказала Матвиенко.

Ранее глава делегации России на переговорах в Вене Константин Гаврилов также заявил, что переговоры о мирном урегулировании ситуации на Украине на данный момент невозможны.