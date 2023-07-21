Член ОП Данюк: Запад будет использовать Восточную Европу в качестве тарана против России

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT заявление российского президента Владимира Путина, который назвал очень опасной игрой попытки Запада вовлечь в конфликт на Украине больше стран.

По мнению Данюка, у российского президента есть разведданные о том, что военный и человеческий потенциал украинской армии «истончается».

Однако, по словам эксперта, Запад будет «до последнего пытаться использовать Украину в качестве тарана».

«Но при этом, как мы видим, эффективность этого тарана даёт сбои. Видимо, для того, чтобы хоть какие-то позиции попытаться усилить и укрепить, следующими после Украины в расход в качестве очередного тарана пойдут страны Прибалтики, Польши, в целом Восточной Европы. Во-первых, потому что они очень сильно зависят от США, во-вторых, потому что именно они нагнетали самый высокий градус русофобии», — подчеркнул собеседник RT.

Он напомнил о том, что у Польши есть историческая мечта — вернуть себе западные области Украины.

«И вот для этого, кстати, возможно, создаются так называемые оккупационные войска, уния — по-разному называют этот концепт, в рамках которого под каким-то предлогом Польша той или иной частью заходит на территорию Западной Украины, обеспечивая протекторат, защиту и так далее. В данном случае это будет чревато тем, что страны НАТО абсолютно напрямую будут вовлечены в конфликт», — заключил аналитик.

Ранее Путин назвал очень опасной игрой попытки Запада вовлечь в конфликт на Украине больше стран.

По его словам, «украинского пушечного мяса» Западу уже не хватает, поэтому в ход планируют пустить «новый расходный материал» — граждан Польши, Литвы и «всех, кого не жалко».

Также Путин назвал целью создания польско-литовско-украинского соединения оккупацию Украины.

Российский лидер выразил мнение, что киевский режим готов пойти на всё, что спасти «свою продажную шкуру».