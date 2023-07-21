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Учёный Фокс заявил о возможности дефицита лекарств из-за разрушения фабрики Pfizer в США

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В американском штате Северная Каролина в результате торнадо была разрушена фабрика Pfizer. Это может привести к долгосрочному дефициту лекарств, считает старший управляющий по фармацевтике в университете Юты Эрин Фокс.
Учёный Фокс заявил о возможности дефицита лекарств из-за разрушения фабрики Pfizer в США
  • AP
  • © WTVD

Об этом сообщает телеканал CBS.

Во время торнадо была разрушена крыша здания, обломки разлетелись по парковке, а большие партии лекарств были испорчены.

«По имеющимся у меня данным, по всей территории предприятия разбросаны 50 тыс. упаковок с медикаментами, которые были испорчены дождём и ветром», — сказал шериф округа Кит Стоун.

Завод производил большое количество препаратов, используемых в медицинских учреждениях страны.

«Завод производит обезболивающие и другие препараты, а также почти 25% всех стерильных инъекционных препаратов, используемых в больницах США», — указывается в материале информация с официального сайта компании.

Фокс считает, что разрушение здания фабрики приведёт к долгосрочному дефициту лекарств в США.

«Это, вероятно, приведёт к долгосрочному дефициту, пока Pfizer работает над транспортировкой производства на другие площадки или восстановлением здания», — уточнил управляющий.

Ранее сообщалось, что в американском штате Луизиана на химическом заводе компании Dow произошёл пожар.

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