Польские депутаты Ковальский и Климчак устроили перепалку, обсуждая импорт зерна с Украины
Об этом сообщается на сайте телеканала.
По данным телеканала, Ковальский обвинил Климчака в желании оппозиционной Польской народной партии либерализовать торговлю с Украиной.
«Я бы хотел, чтобы вы хоть раз были верны Польше», — сказал Ковальский.
При этом Климчак нецензурно призвал его не врать. Кроме того, он обвинил оппонента в увлечении «трансвеститами из Нидерландов», а не польским сельским хозяйством.
Отмечается, что в результате ведущей пришлось встать между ними, чтобы разрядить обстановку.
Ранее польский МИД заявил, что страна поддержит Украину только в том, что выгодно для самой Польши.
Также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал страны ЕС совместно развивать Адриатический и Балтийские транспортные коридоры для экспорта украинского зерна.