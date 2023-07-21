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Польские депутаты Ковальский и Климчак устроили перепалку, обсуждая импорт зерна с Украины

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Польские депутаты Януш Ковальский и Дариуш Климчак устроили матерную перепалку в эфире телеканала Polsat из-за импорта зерна с Украины.

Об этом сообщается на сайте телеканала.

По данным телеканала, Ковальский обвинил Климчака в желании оппозиционной Польской народной партии либерализовать торговлю с Украиной. 

«Я бы хотел, чтобы вы хоть раз были верны Польше», — сказал Ковальский.

При этом Климчак нецензурно призвал его не врать. Кроме того, он обвинил оппонента в увлечении «трансвеститами из Нидерландов», а не польским сельским хозяйством.

Отмечается, что в результате ведущей пришлось встать между ними, чтобы разрядить обстановку.

Ранее польский МИД заявил, что страна поддержит Украину только в том, что выгодно для самой Польши.

Также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал страны ЕС совместно развивать Адриатический и Балтийские транспортные коридоры для экспорта украинского зерна.

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