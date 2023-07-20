Узнать больше

Пытавшийся скрыться от полиции гражданин Украины насмерть сбил девушку в польской Легнице

Короткая ссылка
Украинский гражданин, пытавшийся скрыться от полиции на машине, сбил женщину в польском городе Легница. Как выяснили правоохранители, водитель был сильно пьян, пишет Gazeta Wrocławska.
Пытавшийся скрыться от полиции гражданин Украины насмерть сбил девушку в польской Легнице
  • Gettyimages.ru
  • © Ajax9

«Водитель автомобиля Ford не справился с управлением, а затем сбил женщину на повороте дороги и врезался в другие припаркованные автомобили», — сообщает газета.

Полицейские, преследовавшие пьяного водителя, попытались оказать помощь 21-летней девушке, но она скончалась от травм.

Алкотестер показал, что в крови водителя было более двух  промилле алкоголя, вместе с ним в машине было ещё два человека.

По данным прокуратуры, у водителя был украинский паспорт. Все трое арестованы.

Ранее президент Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка заявил, что отношение поляков к беженцам с Украины ухудшается, в том числе по причине того, что многие из них говорят по-русски.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить