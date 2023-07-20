Пытавшийся скрыться от полиции гражданин Украины насмерть сбил девушку в польской Легнице
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«Водитель автомобиля Ford не справился с управлением, а затем сбил женщину на повороте дороги и врезался в другие припаркованные автомобили», — сообщает газета.
Полицейские, преследовавшие пьяного водителя, попытались оказать помощь 21-летней девушке, но она скончалась от травм.
Алкотестер показал, что в крови водителя было более двух промилле алкоголя, вместе с ним в машине было ещё два человека.
По данным прокуратуры, у водителя был украинский паспорт. Все трое арестованы.
Ранее президент Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка заявил, что отношение поляков к беженцам с Украины ухудшается, в том числе по причине того, что многие из них говорят по-русски.