Путин продлил до конца 2025 года действие специальных экономических мер в ответ на санкции
- globallookpress.com
- © Kremlin Pool
Указ главы государства опубликован на портале правовой информации.
Срок действия документа продлён до 31 декабря 2025 года.
В мае 2022 года российский лидер подписал указ о применении ответных экономических мер из-за недружественных действий «некоторых иностранных государств и международных организаций».
Указ запрещает федеральным органам власти совершать сделки с юрлицами и физлицами, в отношении которых применяются специальные экономические меры.
Также документом запрещается исполнять перед лицами, которые попали под санкции, обязательства по совершённым сделкам, даже если они не исполнены или исполнены не в полном объёме.