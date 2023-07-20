Путин продлил до конца 2025 года действие специальных экономических мер в ответ на санкции

Российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому продлевается срок действия документа о специальных экономических мерах в ответ на антироссийские санкции.

Указ главы государства опубликован на портале правовой информации.

Срок действия документа продлён до 31 декабря 2025 года.

В мае 2022 года российский лидер подписал указ о применении ответных экономических мер из-за недружественных действий «некоторых иностранных государств и международных организаций».

Указ запрещает федеральным органам власти совершать сделки с юрлицами и физлицами, в отношении которых применяются специальные экономические меры.

Также документом запрещается исполнять перед лицами, которые попали под санкции, обязательства по совершённым сделкам, даже если они не исполнены или исполнены не в полном объёме.