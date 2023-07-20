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В Люксембурге призвали к военному сопровождению следующих в порты Украины кораблей

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Следующие после выхода Москвы из зерновой сделки корабли в или из украинских портов нуждаются в военном сопровождении, заявил глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн.
В Люксембурге призвали к военному сопровождению следующих в порты Украины кораблей
  • AFP
  • © PETRAS MALUKAS

«Это касается всего мира. Мир должен собраться с силами и проследить за тем, чтобы зерновые суда получили военное сопровождение», — цитирует его РИА Новости.

По данным телеканала TRT со ссылкой на источники в турецком Министерстве обороны, российский персонал покинул СКЦ в Стамбуле в связи с выходом из зерновой сделки.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва рассмотрит возможность возвращения к зерновой сделке только в том случае, если будут убраны все препятствия для страны и сняты ограничения с российских активов.

По его словам, продолжение зерновой сделки в текущем виде потеряло всякий смысл.

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