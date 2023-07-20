В Люксембурге призвали к военному сопровождению следующих в порты Украины кораблей
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«Это касается всего мира. Мир должен собраться с силами и проследить за тем, чтобы зерновые суда получили военное сопровождение», — цитирует его РИА Новости.
По данным телеканала TRT со ссылкой на источники в турецком Министерстве обороны, российский персонал покинул СКЦ в Стамбуле в связи с выходом из зерновой сделки.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва рассмотрит возможность возвращения к зерновой сделке только в том случае, если будут убраны все препятствия для страны и сняты ограничения с российских активов.
По его словам, продолжение зерновой сделки в текущем виде потеряло всякий смысл.