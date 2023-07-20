TRT: персонал России покинул СКЦ в Стамбуле в связи с выходом из зерновой сделки
- AP
- © Khalil Hamra
Об этом информирует телеканал TRT со ссылкой на источники в турецком Министерстве обороны.
Отмечается, что турецкая сторона надеется на восстановление действия соглашения.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва рассмотрит возможность возвращения к зерновой сделке только в том случае, если будут убраны все препятствия для страны и сняты ограничения с российских активов.
По его словам, продолжение зерновой сделки в текущем виде потеряло всякий смысл.