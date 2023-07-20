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В МИД России подтвердили, что совместный координационный центр в Турции завершил работу

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Совместный координационный центр в Турции завершил работу.
В МИД России подтвердили, что совместный координационный центр в Турции завершил работу
  • РИА Новости

Об этом сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

«Он завершил работу», — заявила Захарова на брифинге, комментируя сообщения СМИ о том, что российская делегация покинула координационный центр в Стамбуле.

Ранее телеканал TRT со ссылкой на источники в турецком Министерстве обороны сообщил, что персонал России покинул совместный координационный центр в Стамбуле в связи с выходом Москвы из зерновой сделки.

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