В МИД России подтвердили, что совместный координационный центр в Турции завершил работу

Совместный координационный центр в Турции завершил работу.

Об этом сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

«Он завершил работу», — заявила Захарова на брифинге, комментируя сообщения СМИ о том, что российская делегация покинула координационный центр в Стамбуле.

Ранее телеканал TRT со ссылкой на источники в турецком Министерстве обороны сообщил, что персонал России покинул совместный координационный центр в Стамбуле в связи с выходом Москвы из зерновой сделки.