Захарова назвала позитивным сигналом слова канцлера Австрии по мирному плану Бразилии
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«Это позитивный сигнал. Это говорит о том, что австрийцы постепенно приходят к пониманию необходимости мирного урегулирования украинского кризиса на основе более реалистичных планов», — сказала она.
По словам дипломата, в позиции Австрии есть противоречия, так как страна следует европейскому курсу по поддержке Украины.
Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о поддержке предложенной бразильским президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой мирной инициативы по разрешению украинского кризиса.
В июне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не видит предпосылок для успешного выполнения замыслов президента Бразилии по урегулированию конфликта на Украине.