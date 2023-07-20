Захарова назвала позитивным сигналом слова канцлера Австрии по мирному плану Бразилии

Слова канцлера Австрии о поддержке инициативы Бразилии по мирному урегулированию на Украине — это позитивный сигнал, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это позитивный сигнал. Это говорит о том, что австрийцы постепенно приходят к пониманию необходимости мирного урегулирования украинского кризиса на основе более реалистичных планов», — сказала она.

По словам дипломата, в позиции Австрии есть противоречия, так как страна следует европейскому курсу по поддержке Украины.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о поддержке предложенной бразильским президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой мирной инициативы по разрешению украинского кризиса.

В июне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не видит предпосылок для успешного выполнения замыслов президента Бразилии по урегулированию конфликта на Украине.