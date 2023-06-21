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Песков не увидел предпосылок для выполнения замыслов Бразилии по урегулированию на Украине

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не видит предпосылок для успешного выполнения замыслов президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы по урегулированию на Украине.
Песков не увидел предпосылок для выполнения замыслов Бразилии по урегулированию на Украине
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

Бразильский лидер в интервью Corriere della Sera рассказал, что направил своего посланника в Москву и Киев, также он выступил за скорейшее урегулирование конфликта.

Песков отметил, что Москва поддерживает диалог с властями Бразилии.

«Но конкретных ни наработок, ни предпосылок для успешной реализации таких замыслов пока, к сожалению, нет», — заявил он.

В мае Лула да Силва сообщил, что в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным подтвердил готовность вести диалог как с Москвой, так и с Киевом по разрешению конфликта на Украине.

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