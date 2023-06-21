Песков не увидел предпосылок для выполнения замыслов Бразилии по урегулированию на Украине
- РИА Новости
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Бразильский лидер в интервью Corriere della Sera рассказал, что направил своего посланника в Москву и Киев, также он выступил за скорейшее урегулирование конфликта.
Песков отметил, что Москва поддерживает диалог с властями Бразилии.
«Но конкретных ни наработок, ни предпосылок для успешной реализации таких замыслов пока, к сожалению, нет», — заявил он.
В мае Лула да Силва сообщил, что в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным подтвердил готовность вести диалог как с Москвой, так и с Киевом по разрешению конфликта на Украине.