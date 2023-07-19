WP: США готовят санкции против Киргизии, чтобы вынудить её прекратить торговлю с Россией

В Белом доме готовят экономические рестрикции против Киргизии, чтобы вынудить её прекратить якобы осуществляющийся экспорт в Россию подсанкционных товаров.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

«Администрация Байдена готовит новые экономические меры, чтобы заставить страну прекратить эту торговлю», — говорится в материалах издания.

Предполагается, что о мерах принуждения могут объявить на этой неделе.

Ранее после нескольких неудачных попыток Евросоюз согласовал 11-й пакет антироссийских санкций.

ЕС отказался впускать на свою территорию грузовики с российскими прицепами и нефтяные танкеры, которые нарушают энергетические ограничения против Москвы.

Также Европа расширила перечень запрещённой к ввозу в Россию продукции и теперь планирует ужесточить контроль за обходом санкций третьими странами. Как отмечают эксперты, на фоне введённых ограничений еврозона уже столкнулась с рецессией, тогда как российская экономика, напротив, адаптировалась и вернулась к росту.