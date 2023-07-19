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РИА Новости: остановка зерновой сделки угрожает странам с большой продуктовой инфляцией

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Росконгресс и Институт изучения мировых рынков назвали страны, в которых может возникнуть угроза продовольственной безопасности из-за остановки зерновой сделки.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на результаты исследования «Между геополитикой и Эль-Ниньо: продовольствие как триггер инфляции».

«Наиболее пострадавшими от дорогого продовольствия остаются Зимбабве (41%) и Руанда (26,1%)», — говорится в публикации.

По данным агентства, в 2022 году самая сложная обстановка была отмечена в Зимбабве. Также высокие темпы роста цен наблюдались в Латинской Америке и странах Карибского бассейна.

Отмечается, что цены вновь будут расти высокими темпами, так как невыполнение условий зерновой сделки делает невозможным поставки с Украины.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом варианты поставок зерна наиболее нуждающимся странам.

Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков предупредил, что продолжение зерновой сделки без участия России сопряжено с рисками.

Кроме того, Песков назвал бессовестной позицию стран Европы по зерновой сделке.

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