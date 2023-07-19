РИА Новости: остановка зерновой сделки угрожает странам с большой продуктовой инфляцией
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на результаты исследования «Между геополитикой и Эль-Ниньо: продовольствие как триггер инфляции».
«Наиболее пострадавшими от дорогого продовольствия остаются Зимбабве (41%) и Руанда (26,1%)», — говорится в публикации.
По данным агентства, в 2022 году самая сложная обстановка была отмечена в Зимбабве. Также высокие темпы роста цен наблюдались в Латинской Америке и странах Карибского бассейна.
Отмечается, что цены вновь будут расти высокими темпами, так как невыполнение условий зерновой сделки делает невозможным поставки с Украины.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом варианты поставок зерна наиболее нуждающимся странам.
Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков предупредил, что продолжение зерновой сделки без участия России сопряжено с рисками.
Кроме того, Песков назвал бессовестной позицию стран Европы по зерновой сделке.