РИА Новости: остановка зерновой сделки угрожает странам с большой продуктовой инфляцией

Росконгресс и Институт изучения мировых рынков назвали страны, в которых может возникнуть угроза продовольственной безопасности из-за остановки зерновой сделки.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на результаты исследования «Между геополитикой и Эль-Ниньо: продовольствие как триггер инфляции».

«Наиболее пострадавшими от дорогого продовольствия остаются Зимбабве (41%) и Руанда (26,1%)», — говорится в публикации.

По данным агентства, в 2022 году самая сложная обстановка была отмечена в Зимбабве. Также высокие темпы роста цен наблюдались в Латинской Америке и странах Карибского бассейна.

Отмечается, что цены вновь будут расти высокими темпами, так как невыполнение условий зерновой сделки делает невозможным поставки с Украины.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом варианты поставок зерна наиболее нуждающимся странам.

Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков предупредил, что продолжение зерновой сделки без участия России сопряжено с рисками.

Кроме того, Песков назвал бессовестной позицию стран Европы по зерновой сделке.