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Bloomberg: ЕС призвал Аргентину не вступать в БРИКС во время конфликта на Украине

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Евросоюз в ходе саммита ЕС — СЕЛАК в Брюсселе призвал Аргентину не присоединяться к группе БРИКС во время конфликта на Украине.

Об этом информирует агентство Bloomberg.

«ЕC заявил Аргентине, что вступление страны в БРИКС во время украинского конфликта «было бы неверным сигналом», — говорится в статье.

При этом отмечается, что в ближайшее время страна не будет вступать в объединение.

Ранее представитель Аргентины в Меркосур Мариано Кестельбоим отметил позитивные перспективы вступления в БРИКС.

Также сообщалось, что число членов БРИКС может превысить 50.

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