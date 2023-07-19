Bloomberg: ЕС призвал Аргентину не вступать в БРИКС во время конфликта на Украине
Об этом информирует агентство Bloomberg.
«ЕC заявил Аргентине, что вступление страны в БРИКС во время украинского конфликта «было бы неверным сигналом», — говорится в статье.
При этом отмечается, что в ближайшее время страна не будет вступать в объединение.
Ранее представитель Аргентины в Меркосур Мариано Кестельбоим отметил позитивные перспективы вступления в БРИКС.
Также сообщалось, что число членов БРИКС может превысить 50.