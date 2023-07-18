Полянский заявил, что США подрывают доверие к своим IT-компаниям

Соединённые Штаты подрывают доверие к своим технологическим решениям и IT-компаниям.

Об этом заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Сегодня, к сожалению, мы становимся свидетелями того, как Запад во главе с США своими действиями подрывает доверие к собственным технологическим решениям и реализующим их компаниям IT-индустрии», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, регулярно вскрываются факты вмешательства американских спецслужб в деятельность крупнейших корпораций отрасли.

Ранее в МИД России заявили в докладе о ситуации с правами человека на Украине, что американские IT-компании оказывают киевскому режиму содействие в распространении в сети информации украинских экстремистских организаций.