Полянский заявил, что США подрывают доверие к своим IT-компаниям
Об этом заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«Сегодня, к сожалению, мы становимся свидетелями того, как Запад во главе с США своими действиями подрывает доверие к собственным технологическим решениям и реализующим их компаниям IT-индустрии», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, регулярно вскрываются факты вмешательства американских спецслужб в деятельность крупнейших корпораций отрасли.
Ранее в МИД России заявили в докладе о ситуации с правами человека на Украине, что американские IT-компании оказывают киевскому режиму содействие в распространении в сети информации украинских экстремистских организаций.