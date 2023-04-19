МИД России обвинил IT-компании в США в распространении информации украинских экстремистов

В МИД России заявили в докладе о ситуации с правами человека на Украине, что американские IT-компании оказывают киевскому режиму содействие в распространении в сети информации украинских экстремистских организаций.

«Заметное содействие Киеву оказывают американские IT-компании. Как известно, администрация и модераторы YouTube не возражают против распространения информации экстремистскими организациями, прежде всего запрещёнными в России «Правым сектором»* и «Азовом»**, — говорится в докладе.

В министерстве отмечают, что американские компании, владеющие социальными сетями, активно применяют цензуру. На соответствующих ресурсах активно распространяются «призывы «убивать русских», пособия по способам убийства и изготовлению взрывчатых веществ и иной контент аналогичной направленности». При этом модераторы соцсетей игнорирую жалобы на эти призывы и посты.

Ранее в российском Министерстве иностранных дел назвали показательным молчание ООН и ОБСЕ в ответ на запрос главы российского МИД Сергея Лаврова в связи с произволом властей Киева против УПЦ.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

** «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.