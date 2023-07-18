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ЦПВС: беспилотники коалиции в Сирии совершили за сутки 14 несогласованных полётов

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Беспилотники международной антитеррористической коалиции совершили над Сирией за сутки 14 несогласованных с российской стороной полётов.
ЦПВС: беспилотники коалиции в Сирии совершили за сутки 14 несогласованных полётов
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Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Гуринов.

«Со стороны так называемой международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, за сутки зафиксировано 14 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в районе Эт-Танф зафиксировано шесть нарушений воздушного пространства Сирии двумя парами истребителей F-16 и одной парой истребителей «Тайфун» коалиции.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что обвинения Пентагона в адрес России в непрофессиональном поведении в сирийском небе выходят за рамки приличий.

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