ЦПВС: беспилотники коалиции в Сирии совершили за сутки 14 несогласованных полётов
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Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Гуринов.
«Со стороны так называемой международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, за сутки зафиксировано 14 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года», — цитирует его ТАСС.
По его словам, в районе Эт-Танф зафиксировано шесть нарушений воздушного пространства Сирии двумя парами истребителей F-16 и одной парой истребителей «Тайфун» коалиции.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что обвинения Пентагона в адрес России в непрофессиональном поведении в сирийском небе выходят за рамки приличий.