МЧС: Россия направила в Турцию два самолёта-амфибии Бе-200 для тушения лесных пожаров

Россия направила в Турцию два самолёта-амфибии Бе-200 для тушения лесных пожаров.

Об этом сообщили в МЧС России.

«МЧС России направило в Турецкую Республику два самолёта Бе-200ЧС для тушения лесных пожаров», — говорится в сообщении.

Уточняется, что самолёты вылетели из аэропорта Платов в Ростове-на-Дону в города Мугла и Измир для тушения крупных лесных пожаров.

Ранее стало известно, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган планирует при встрече с российским лидером Владимиром Путиным обсудить с ним покупку у России самолётов-амфибий для тушения лесных пожаров.