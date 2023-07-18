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МЧС: Россия направила в Турцию два самолёта-амфибии Бе-200 для тушения лесных пожаров

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Россия направила в Турцию два самолёта-амфибии Бе-200 для тушения лесных пожаров.
МЧС: Россия направила в Турцию два самолёта-амфибии Бе-200 для тушения лесных пожаров
  • РИА Новости

Об этом сообщили в МЧС России.

«МЧС России направило в Турецкую Республику два самолёта Бе-200ЧС для тушения лесных пожаров», — говорится в сообщении.

Уточняется, что самолёты вылетели из аэропорта Платов в Ростове-на-Дону в города Мугла и Измир для тушения крупных лесных пожаров.

Ранее стало известно, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган планирует при встрече с российским лидером Владимиром Путиным обсудить с ним покупку у России самолётов-амфибий для тушения лесных пожаров.

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