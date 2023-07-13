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Эрдоган намерен при встрече с Путиным обсудить покупку российских самолётов-амфибий

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган планирует при встрече с российским лидером Владимиром Путиным обсудить с ним покупку у России самолётов-амфибий для тушения лесных пожаров.
Эрдоган намерен при встрече с Путиным обсудить покупку российских самолётов-амфибий
  • Gettyimages.ru

По возвращении с саммита НАТО в Вильнюсе Эрдоган сообщил журналистам, что власти выделили Управлению по ликвидации последствий стихийных бедствий 100 миллионов лир на приобретение вертолётов и самолётов.

«Даст Бог, мы рассчитываем, что при личной встрече с господином Путиным мы обсудим приобретение нескольких имеющихся у них самолётов-амфибий, так как они очень существенно влияют на тушение пожаров», — цитирует Эрдогана РИА Новости.

Покупка двух-трёх самолётов позитивно скажется на борьбе с пожарами, считает он.

В феврале Россия отправила в Турцию самолёт-амфибию Бе-200 для тушения пожара в порту Искендеруна.

Как отмечали накануне в Кремле, дата переговоров Путина и Эрдогана пока что не определена.

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