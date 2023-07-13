Эрдоган намерен при встрече с Путиным обсудить покупку российских самолётов-амфибий
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По возвращении с саммита НАТО в Вильнюсе Эрдоган сообщил журналистам, что власти выделили Управлению по ликвидации последствий стихийных бедствий 100 миллионов лир на приобретение вертолётов и самолётов.
«Даст Бог, мы рассчитываем, что при личной встрече с господином Путиным мы обсудим приобретение нескольких имеющихся у них самолётов-амфибий, так как они очень существенно влияют на тушение пожаров», — цитирует Эрдогана РИА Новости.
Покупка двух-трёх самолётов позитивно скажется на борьбе с пожарами, считает он.
В феврале Россия отправила в Турцию самолёт-амфибию Бе-200 для тушения пожара в порту Искендеруна.
Как отмечали накануне в Кремле, дата переговоров Путина и Эрдогана пока что не определена.