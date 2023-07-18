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Дипломат Логвинов: Евросоюз усиленно создавал предпосылки для прекращения зерновой сделки

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Европейский союз усиленно создавал предпосылки для прекращения реализации зерновой сделки, заявил исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов.
Дипломат Логвинов: Евросоюз усиленно создавал предпосылки для прекращения зерновой сделки
  • AP
  • © Gideon Maundu

Об этом дипломат сказал в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что решение Москвы выйти из зерновой сделки не стало неожиданностью для ЕС.

«Еэсовцы его не просто ждали, но и усиленно создавали все соответствующие предпосылки. В Брюсселе публично заявляли о том, что никаких исключений для Россельхозбанка в плане подключения к системе SWIFT не будет», — отметил Логвинов.

Кроме того, европейские страны блокировали российские суда с безвозмездной помощью странам Африки.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков предупредил, что продолжение зерновой сделки без участия России сопряжено с рисками.

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