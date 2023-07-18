Дипломат Логвинов: Евросоюз усиленно создавал предпосылки для прекращения зерновой сделки

Европейский союз усиленно создавал предпосылки для прекращения реализации зерновой сделки, заявил исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов.

Об этом дипломат сказал в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что решение Москвы выйти из зерновой сделки не стало неожиданностью для ЕС.

«Еэсовцы его не просто ждали, но и усиленно создавали все соответствующие предпосылки. В Брюсселе публично заявляли о том, что никаких исключений для Россельхозбанка в плане подключения к системе SWIFT не будет», — отметил Логвинов.

Кроме того, европейские страны блокировали российские суда с безвозмездной помощью странам Африки.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков предупредил, что продолжение зерновой сделки без участия России сопряжено с рисками.