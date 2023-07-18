Дипломат Логвинов: Евросоюз усиленно создавал предпосылки для прекращения зерновой сделки
- AP
- © Gideon Maundu
Об этом дипломат сказал в беседе с ТАСС.
Он подчеркнул, что решение Москвы выйти из зерновой сделки не стало неожиданностью для ЕС.
«Еэсовцы его не просто ждали, но и усиленно создавали все соответствующие предпосылки. В Брюсселе публично заявляли о том, что никаких исключений для Россельхозбанка в плане подключения к системе SWIFT не будет», — отметил Логвинов.
Кроме того, европейские страны блокировали российские суда с безвозмездной помощью странам Африки.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков предупредил, что продолжение зерновой сделки без участия России сопряжено с рисками.