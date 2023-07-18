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В ООН сообщили о задержании в КНДР гражданина США, который нарушил демаркационную линию

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Гражданин США нарушил демаркационную линию на границе КНДР и Южной Кореи, в Командовании ООН предполагают, что американца задержали северокорейские силовики.
В ООН сообщили о задержании в КНДР гражданина США, который нарушил демаркационную линию
  • AFP
  • © Ludovic MARIN

Американец участвовал в туре по Объединённой зоне безопасности в пункте Пханмунджом на границе двух корейских государств.

«Мы работаем с нашими партнёрами из Корейской народной армии для разрешения этого инцидента», — цитирует ТАСС Командование ООН.

Ранее Министерство обороны КНДР предупредило США, что республика готова сбивать американские разведывательные самолёты в случае нарушения северокорейского воздушного пространства.

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