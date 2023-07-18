В ООН сообщили о задержании в КНДР гражданина США, который нарушил демаркационную линию
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Американец участвовал в туре по Объединённой зоне безопасности в пункте Пханмунджом на границе двух корейских государств.
«Мы работаем с нашими партнёрами из Корейской народной армии для разрешения этого инцидента», — цитирует ТАСС Командование ООН.
Ранее Министерство обороны КНДР предупредило США, что республика готова сбивать американские разведывательные самолёты в случае нарушения северокорейского воздушного пространства.