Узнать больше

КНДР предупредила о готовности сбивать самолёты-разведчики США

Короткая ссылка
Министерство обороны КНДР предупредило США, что республика готова сбивать американские разведывательные самолёты в случае нарушения северокорейского воздушного пространства.
КНДР предупредила о готовности сбивать самолёты-разведчики США
  • Gettyimages.ru
  • © narvikk

«Только в этом месяце, с 2 по 9 июля, в течение восьми дней стратегические самолёты-разведчики RC-135 и U-2S, разведывательный беспилотник RQ-4B американских ВВС попеременно пролетали над Корейским Восточным и Корейским Западным морями, проводили провокационную воздушную разведку стратегических районов в глубине КНДР», — приводит заявление министерства Центральное телеграфное агентство Кореи.

В частности, «над Корейским Восточным морем произошёл инцидент», в ходе которого стратегический самолёт-разведчик американских ВВС «несколько раз нарушал воздушное пространство КНДР», говорится в сообщении.

В министерстве предупредили, что США придётся «дорого расплатиться за свою провокационную воздушную разведку».

«Нет никаких гарантий того, что не произойдут шокирующие события, такие как уничтожение стратегического самолёта-разведчика американских ВВС над Корейским Восточным морем».

В конце июня в КНДР обвинили Южную Корею и США в обострении ситуации «до грани ядерной войны».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить