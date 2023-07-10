КНДР предупредила о готовности сбивать самолёты-разведчики США

Министерство обороны КНДР предупредило США, что республика готова сбивать американские разведывательные самолёты в случае нарушения северокорейского воздушного пространства.

«Только в этом месяце, с 2 по 9 июля, в течение восьми дней стратегические самолёты-разведчики RC-135 и U-2S, разведывательный беспилотник RQ-4B американских ВВС попеременно пролетали над Корейским Восточным и Корейским Западным морями, проводили провокационную воздушную разведку стратегических районов в глубине КНДР», — приводит заявление министерства Центральное телеграфное агентство Кореи.

В частности, «над Корейским Восточным морем произошёл инцидент», в ходе которого стратегический самолёт-разведчик американских ВВС «несколько раз нарушал воздушное пространство КНДР», говорится в сообщении.

В министерстве предупредили, что США придётся «дорого расплатиться за свою провокационную воздушную разведку».

«Нет никаких гарантий того, что не произойдут шокирующие события, такие как уничтожение стратегического самолёта-разведчика американских ВВС над Корейским Восточным морем».

В конце июня в КНДР обвинили Южную Корею и США в обострении ситуации «до грани ядерной войны».