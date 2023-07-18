РИА Новости: ЕС не будет вести переговоры с Россией о возобновлении зерновой сделки

Евросоюз не будет вести переговоры о возобновлении зерновой сделки с Россией, в ЕС полагаются на усилия Турции и ООН.

«(Переговоры. — RT) не наша задача, мы не будем переубеждать Россию. Мы полагаемся на усилия, которые прилагает к этому ООН и Турция», — сообщил РИА Новости высокопоставленный европейский источник.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал бессовестной позицию ряда европейских стран, которые не выполнили обязательства в рамках реализации зерновой сделки.

Ранее он заявил, что действие зерновой сделки 17 июля прекращается.