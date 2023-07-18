Узнать больше

Глава МИД Австралии Вонг призвала Россию вернуться к переговорам по зерновой сделке

Короткая ссылка
Глава МИД Австралии Пенни Вонг призвала Россию вернуться к переговорам о возобновлении зерновой сделки.
Глава МИД Австралии Вонг призвала Россию вернуться к переговорам по зерновой сделке
  • AP
  • © Sercan Ozkurnazli/Dia Images

«Мы призываем Россию вернуться за стол переговоров. Австралия по-прежнему привержена работе с партнёрами над обеспечением их долгосрочной продовольственной устойчивости», — написала она в Twitter.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев надеется продолжить поставки зерна по черноморскому коридору без участия российской стороны и ждёт официального подтверждения готовности от ООН и Турции.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что действие зерновой сделки 17 июля прекращается.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить