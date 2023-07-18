Глава МИД Австралии Вонг призвала Россию вернуться к переговорам по зерновой сделке

Глава МИД Австралии Пенни Вонг призвала Россию вернуться к переговорам о возобновлении зерновой сделки.

«Мы призываем Россию вернуться за стол переговоров. Австралия по-прежнему привержена работе с партнёрами над обеспечением их долгосрочной продовольственной устойчивости», — написала она в Twitter.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев надеется продолжить поставки зерна по черноморскому коридору без участия российской стороны и ждёт официального подтверждения готовности от ООН и Турции.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что действие зерновой сделки 17 июля прекращается.