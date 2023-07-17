Песков заявил о необходимости сохранить каналы диалога с западными странами
- РИА Новости
«Нужно ли что-то разрывать полностью? Вряд ли. Вопрос, наверное, не совсем корректный, потому что в самые острые моменты всё равно нужны каналы диалога», — сказал он.
Песков добавил, что Россия пока не развивает отношения с западными странами, и ещё раз подчеркнул необходимость сохранения возможности для диалога.
Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, может ли атака по Крымскому мосту стать поводом для полного разрыва отношений с Лондоном и Вашингтоном.
Ранее НАК сообщил об осуществлении террористической атаки на Крымский мост.
По объекту ударили ночью двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.
Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.
Во время ЧП на Крымском мосту пострадал ребёнок, погибли двое взрослых.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что атака на Крымский мост совершена киевским режимом. По её словам, США и Британия осуществляют руководство террористической государственной структурой.