Захарова заявила о причастности США и Британии к атаке Киева на Крымский мост
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«Сегодняшняя атака на Крымский мост совершена киевским режимом. Этот режим является террористическим... США и Британия осуществляют руководство террористической огосударствленной структурой», — написала она в Telegram.
Ранее НАК сообщил об осуществлении террористической атаки на Крымский мост.
По объекту ударили ночью двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.
Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.
Во время ЧП на Крымском мосту пострадал ребёнок, погибли двое взрослых.