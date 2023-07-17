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Захарова заявила о причастности США и Британии к атаке Киева на Крымский мост

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Атака на Крымский мост совершена киевским режимом, руководство которым осуществляют США и Великобритания, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова заявила о причастности США и Британии к атаке Киева на Крымский мост
  • © МИД России

«Сегодняшняя атака на Крымский мост совершена киевским режимом. Этот режим является террористическим... США и Британия осуществляют руководство террористической огосударствленной структурой», — написала она в Telegram.

Ранее НАК сообщил об осуществлении террористической атаки на Крымский мост.

По объекту ударили ночью двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.

Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Во время ЧП на Крымском мосту пострадал ребёнок, погибли двое взрослых.

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