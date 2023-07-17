Глава Евросовета передумал приглашать Зеленского на саммит ЕС

Глава Евросовета Шарль Мишель решил не приглашать украинского президента Владимира Зеленского на саммит ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC).

«Зеленский просил об участии каким-либо образом на саммите, принимающая сторона саммита, глава Евросовета Шарль Мишель пришел к выводу, что лучше его не приглашать», — говорится в материалах Vanguardia.

По данным газеты со ссылкой на европейских чиновников, Украина «займёт видное место» в дискуссиях лидеров.

Ранее глава Минобороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки заявил, что некоторые члены НАТО меняют свою позицию по украинскому конфликту и призывают к прекращению боевых действий.

Замглавы МИД России Александр Грушко в эфире Первого канала отметил, что саммит НАТО в Вильнюсе полностью подчинил военно-политическую сферу ЕС.