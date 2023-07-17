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Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки

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Россия проинформировала Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки
  • AP
  • © Gideon Maundu

«Россия сегодня официально уведомила турецкую и украинскую стороны, а также секретариат ООН о возражении против продления сделки», — цитирует её РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что действие зерновой сделки сегодня, 17 июля, прекращается.

Российский лидер Владимир Путин заявил президенту ЮАР Сирилу Рамапосе, что главная цель зерновой сделки — поставка зерна нуждающимся странам — до сих пор не реализована.

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