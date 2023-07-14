WP: США допускали изменение пункта о приглашении Украины в НАТО из-за твита Зеленского

Из-за резкой критики украинского президента Владимира Зеленского представители США хотели изменить итоговое заявление саммита НАТО в Вильнюсе.

Об этом пишет газета Washington Post.

Отмечается, что из итогового заявления планировалось убрать слово «приглашение» в контексте Украины.

«Агрессивный твит президента Украины Владимира Зеленского на этой неделе... рассматривали как возможность отмены «приглашения» Киеву», — говорится в статье.

Ранее в сюжете корреспондента RT Рейчел Марсден сообщалось, как Зеленский настроил НАТО против себя.

Также журналистка издания Europe Diplomatic Анна ван Денски заявила, что Зеленский неприятно поразил участников саммита НАТО.

Кроме того, сообщалось, что Зеленский угрожал не явиться на первое заседание Совета Украина — НАТО.