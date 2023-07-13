Журналистка ван Денски заявила, что Зеленский неприятно поразил участников саммита НАТО
Об этом она рассказала в своём YouTube-канале.
По словам журналистки, у Зеленского «стало меньше друзей» среди европейских стран, даже если они это «не высказали прямо».
«Такое потребительское отношение спровоцировало немало разговоров о том, что... он несёт ответственность перед своим народом, а вовсе не НАТО», — сказала ван Денски.
По её мнению, у Зеленского складывается ощущение, что «весь мир ему должен».
Ранее в New York Times заявили, что Зеленский угрожал не явиться на первое заседание совета Украина-НАТО.
Также в Киеве обвинили НАТО в «слабой оценке» действий России на Украине.