Журналистка ван Денски заявила, что Зеленский неприятно поразил участников саммита НАТО

Журналистка издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски заявила, что в кулуарах саммита НАТО многие были неприятно поражены упреками украинского президента Владимира Зеленского в адрес альянса.

Об этом она рассказала в своём YouTube-канале.

По словам журналистки, у Зеленского «стало меньше друзей» среди европейских стран, даже если они это «не высказали прямо».

«Такое потребительское отношение спровоцировало немало разговоров о том, что... он несёт ответственность перед своим народом, а вовсе не НАТО», — сказала ван Денски.

По её мнению, у Зеленского складывается ощущение, что «весь мир ему должен».

Ранее в New York Times заявили, что Зеленский угрожал не явиться на первое заседание совета Украина-НАТО.

Также в Киеве обвинили НАТО в «слабой оценке» действий России на Украине.