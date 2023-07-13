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ЦПВС: истребители проамериканской коалиции десять раз нарушили воздушное пространство Сирии

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Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов заявил, что истребители возглавляемой США международной коалиции десять раз за сутки нарушили воздушное пространство Сирии.
ЦПВС: истребители проамериканской коалиции десять раз нарушили воздушное пространство Сирии
  • AFP
  • © A1C DEANA HEITZMAN / US AIR FORCE

Об этом пишет ТАСС.

«В районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, зафиксировано десять нарушений воздушного пространства Сирии парой истребителей F-15, тремя парами истребителей F-16, парой истребителей Rafale», — отметил он.

Гуринов добавил, что 12 июля в районе Эт-Танф силами «коалиции» были проведены учения с использованием средств ПВО.

9 июля Гуринов заявил, что так называемая коалиция во главе с США 12 раз за сутки нарушила протоколы деконфликтации в Сирии.

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