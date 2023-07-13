ЦПВС: истребители проамериканской коалиции десять раз нарушили воздушное пространство Сирии
- AFP
- © A1C DEANA HEITZMAN / US AIR FORCE
Об этом пишет ТАСС.
«В районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, зафиксировано десять нарушений воздушного пространства Сирии парой истребителей F-15, тремя парами истребителей F-16, парой истребителей Rafale», — отметил он.
Гуринов добавил, что 12 июля в районе Эт-Танф силами «коалиции» были проведены учения с использованием средств ПВО.
9 июля Гуринов заявил, что так называемая коалиция во главе с США 12 раз за сутки нарушила протоколы деконфликтации в Сирии.