Замглавы МИД Вершинин обсудил с турецким коллегой вопросы выполнения зерновой сделки
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что они обсудили вопросы выполнения заключённых в Стамбуле 22 июля 2022 года «пакетных» соглашений, направленных на снижение угроз голода и оказание помощи нуждающимся странам Африки, Азии и Латинской Америки.
«Особое внимание было уделено реализации «Черноморской инициативы» по вывозу украинского продовольствия», — сказано в сообщении МИД России.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва может приостановить участие в зерновой сделке до тех пор, пока не будут выполнены все данные ей обещания по договорённостям.
Он также заявил, что пока не видел письма Генсека ООН Антониу Гутерреша с предложениями по зерновой сделке.