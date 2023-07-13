Узнать больше

Замглавы МИД Вершинин обсудил с турецким коллегой вопросы выполнения зерновой сделки

Короткая ссылка
Замглавы российского МИД Сергей Вершинин обсудил по телефону с турецким коллегой Бураком Акчапаром вопросы выполнения зерновой сделки.
Замглавы МИД Вершинин обсудил с турецким коллегой вопросы выполнения зерновой сделки
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что они обсудили вопросы выполнения заключённых в Стамбуле 22 июля 2022 года «пакетных» соглашений, направленных на снижение угроз голода и оказание помощи нуждающимся странам Африки, Азии и Латинской Америки.

«Особое внимание было уделено реализации «Черноморской инициативы» по вывозу украинского продовольствия», — сказано в сообщении МИД России.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва может приостановить участие в зерновой сделке до тех пор, пока не будут выполнены все данные ей обещания по договорённостям.

Он также заявил, что пока не видел письма Генсека ООН Антониу Гутерреша с предложениями по зерновой сделке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить