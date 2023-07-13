Замглавы МИД Вершинин обсудил с турецким коллегой вопросы выполнения зерновой сделки

Замглавы российского МИД Сергей Вершинин обсудил по телефону с турецким коллегой Бураком Акчапаром вопросы выполнения зерновой сделки.

Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что они обсудили вопросы выполнения заключённых в Стамбуле 22 июля 2022 года «пакетных» соглашений, направленных на снижение угроз голода и оказание помощи нуждающимся странам Африки, Азии и Латинской Америки.

«Особое внимание было уделено реализации «Черноморской инициативы» по вывозу украинского продовольствия», — сказано в сообщении МИД России.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва может приостановить участие в зерновой сделке до тех пор, пока не будут выполнены все данные ей обещания по договорённостям.

Он также заявил, что пока не видел письма Генсека ООН Антониу Гутерреша с предложениями по зерновой сделке.