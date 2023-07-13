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ТАСС: чат-бот Bard от Google стал доступен на русском языке

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Чат-бот Bard от Google, использующий генеративный искусственный интеллект для общения с пользователями, стал доступен на русском языке.
ТАСС: чат-бот Bard от Google стал доступен на русском языке
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует ТАСС.

Отмечается, что бот принимает запросы и выдаёт ответы на русском языке.

При этом в списке государств, в которых он доступен, пока нет России. На данный момент чат-бот поддерживает 46 языков, на которых говорят более чем в 230 странах мира.

На вопрос, когда он станет доступен в России, тот ответил, что не может сообщить точную дату.

«Но я могу сказать, что я работаю над этим и надеюсь, что смогу быть доступен как можно скорее», — уточнил Bard.

В мае пользователи ChatGPT сообщали о сбоях в работе чат-бота.

28 июня американское издание The Week сообщило, что развитие искусственного интеллекта (ИИ) может вызвать вымирание человечества в ближайшие годы.

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