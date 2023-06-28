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The Week: развитие ИИ может в скором времени привести к уничтожению человечества

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Американское издание The Week пишет, что развитие искусственного интеллекта (ИИ) может вызвать вымирание человечества в ближайшие годы.

Как отмечается в материале, более 350 исследователей и инженеров ИИ предупреждают, что он представляет опасность, которую можно сравнить с «рисками пандемий и ядерной войны».

Так, по мнению учёного Джеффри Хинтона, слова которого приводит издание, опасения, связанные с развитием ИИ, способного вызвать уничтожение человечества, не являются научной фантастикой.

22 июня стало известно, что государственное финансирование в России научных исследований искусственного интеллекта в 2023 году сокращается по сравнению с 2022-м.

В апреле телеканал Fox News сообщил, что пользователь поставил чат-боту ChaosGPT задачу «уничтожить человечество», после чего приложение рассказало об одном из способов достижения этой цели.

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