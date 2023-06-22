РИА Новости: госфинансирование в России в сфере ИИ в 2023 году сокращается

Государственное финансирование научных исследований искусственного интеллекта в 2023 году сокращается по сравнению с 2022 годом, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование проекта «Контур. Торги».

«Текущий 2023 год вновь показывает снижение финансирования исследований в области искусственного интеллекта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с января по июнь госучреждения и госкорпорации провели 13 тендеров на 43 млн рублей на изучение и разработку систем с ИИ.

По словам эксперта проекта «Контур. Торги» Василия Данильчика, заметно снижение государственного финансирования данной сферы.

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