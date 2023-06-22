РИА Новости: госфинансирование в России в сфере ИИ в 2023 году сокращается
«Текущий 2023 год вновь показывает снижение финансирования исследований в области искусственного интеллекта», — говорится в сообщении.
Отмечается, что с января по июнь госучреждения и госкорпорации провели 13 тендеров на 43 млн рублей на изучение и разработку систем с ИИ.
По словам эксперта проекта «Контур. Торги» Василия Данильчика, заметно снижение государственного финансирования данной сферы.
Ранее НСН сообщала, что в Москве начал работать новый сервис искусственного интеллекта, способный распознать рассеянный склероз с помощью магнитно-резонансной томографии. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.