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РИА Новости: госфинансирование в России в сфере ИИ в 2023 году сокращается

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Государственное финансирование научных исследований искусственного интеллекта в 2023 году сокращается по сравнению с 2022 годом, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование проекта «Контур. Торги».

«Текущий 2023 год вновь показывает снижение финансирования исследований в области искусственного интеллекта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с января по июнь госучреждения и госкорпорации провели 13 тендеров на 43 млн рублей на изучение и разработку систем с ИИ.

По словам эксперта проекта «Контур. Торги» Василия Данильчика, заметно снижение государственного финансирования данной сферы.

Ранее НСН сообщала, что в Москве начал работать новый сервис искусственного интеллекта, способный распознать рассеянный склероз с помощью магнитно-резонансной томографии. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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