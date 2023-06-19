В Москве открыли лабораторию для анализа данных с помощью ИИ

Московский урбанистический форум представил аналитическую лабораторию «UrbanExplorer: испытайте искусственный интеллект» для взаимодействия студентов-урбанистов с чатом GPT.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на заявление руководителя столичного Департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

«Участие в работе лаборатории поможет студентам получить новые знания и навыки, а также позволит научиться применять цифровые технологии в области строительства. В столице активно развиваются цифровые сервисы, которые упрощают и ускоряют работу застройщиков. Сейчас на mos.ru в онлайн-формате предоставляются 33 услуги, из них 22 — исключительно в электронном виде», — отметил он.

С помощью искусственного интеллекта (ИИ) участники эксперимента могут анализировать данные и отслеживать последние урбанистические тенденции.

Ранее НСН сообщала, что в Москве начал работать новый сервис искусственного интеллекта, способный распознать рассеянный склероз с помощью магнитно-резонансной томографии. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.