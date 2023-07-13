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Петрочелли: Зеленский на саммите НАТО показал себя марионеткой

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Бывший председатель комиссии по иностранным делам сената итальянского парламента и нынешний президент института Италия — БРИКС Вито Петрочелли прокомментировал итоги саммита НАТО в Вильнюсе.
Петрочелли: Зеленский на саммите НАТО показал себя марионеткой
  • AP

«После этого саммита и встреч с участием Зеленского в очередной раз стало видно, что НАТО не является оборонительным альянсом. Таким оно не было в своих последних выступлениях, начиная с Югославии и заканчивая Афганистаном», — цитирует его РИА Новости.

По словам Петрочелли, Североатлантический альянс настолько не заботится о своих участниках с оборонительной точки зрения, что Украина получает пугающие объёмы военной помощи, не будучи государством-членом.

Бывший парламентарий отметил, что президент Украины Владимир Зеленский надеялся проявить себя как самостоятельная фигура, а «не марионетка, которой управляют извне, особенно США или Великобритания».

Он также добавил, что поведение украинского лидера демонстрирует ограниченность своей и государственной самостоятельности.

Кроме того, Петрочелли назвал позицию итальянской стороны «самой агрессивной в ЕС» и проповедующей столкновение и насилие.

Президент института Италия — БРИКС подчеркнул, что данная позиция далека от позиции США, которые утверждают, что «вступления Украины в НАТО не произойдёт до завершения конфликта».

Ранее представитель российского МИД Мария Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявила, что украинский лидер Владимир Зеленский понимает, что НАТО не признаёт даже нынешние границы Украины.

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